Nonostante quella qui sopra sia un’immagine che si riferisce allo scorso Google Pixel 6 Pro, nelle ultime ore sono arrivati nuovi leak che riguardano la scheda tecnica del suo successore, ovvero il Pixel 7.

Le immagini rendering di Google Pixel 7 sono state condivise da OnLeaks e ci mostrano un design che ricorda quello dell’attuale generazione. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Google Pixel 7 in nuovi leak

Basandosi sulle foto trapelate, è possibile farsi anche un’idea di quella che potrebbe essere la dotazione tecnica dello smartphone, che dovrebbe vantare un display con una diagonale compresa tra 6,2 e 6,4 pollici e dovrebbe essere animato da un processore Google Tensor, quest’ultimo supportato da un co-processore per la sicurezza Titan M.

Le dimensioni della sua scocca dovrebbero essere di circa 155 mm di lunghezza, 73 mm di larghezza e 8,7 mm di spessore, di conseguenza il device sarebbe un po’ più piccolo rispetto a Google Pixel 6, mentre la batteria dovrebbe vantare una capacità di circa 5.000 mAh. I tagli di memoria di Google Pixel 7 dovrebbero essere tre: 128 GB, 256 GB e 512 GB, mentre il comparto foto dovrebbe fare affidamento su una fotocamera frontale da 8 megapixel, posizionata in alto al centro in un foro nel display e su una doppia fotocamera posteriore con sensori da 50 megapixel.

Per quanto riguarda le colorazioni, il nuovo smartphone di Google potrebbe vantarne almeno quattro: Black, White, Coral e Blue. Al momento non vi sono certezze per la possibile data di lancio della nuova generazione di smartphone di punta di Google ma, stando alla politica adottata di recente dall’azienda, la presentazione potrebbe aver luogo tra settembre e ottobre 2022.