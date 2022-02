Google è ormai noto per tutte le scorciatoie disponibili sui suoi dispositivi, che spesso sono talmente nascoste che nessuno le utilizza. Di seguito alcuni trucchi e suggerimenti per usare il tuo dispositivo al meglio, risparmiando tempo ogni giorno.

1: La schermata iniziale dei Google Pixel

Prova a scorrere verso l’alto dalla parte inferiore dello schermo. Indipendentemente dal numero di pannelli che hai aperto o da quello che stai guardando, questo gesto ti riporterà immediatamente al pannello della schermata iniziale principale con un movimento rapido (a patto che tu stia utilizzando il Pixel Launcher e il gesto Android corrente del sistema).

2: Gestione notifiche

Ogni volta che hai bisogno di dare un’occhiata alle notifiche dalla schermata iniziale, ricorda: scorrendo verso il basso in qualsiasi punto dell’area della schermata iniziale principale verrà visualizzato il pannello delle notifiche. Non c’è bisogno di aprire sempre la parte superiore dello schermo.

3: Collegamento alle impostazioni della fotocamera

Scorrendo verso il basso in qualsiasi punto dell’area del mirino principale verranno richiamate le impostazioni rapide a comparsa della fotocamera. Basterà scorrere di nuovo verso il basso o verso l’alto per rimuoverle.

4: Condivisione foto e video con Google Pixel

Scorrendo verso l’alto il cerchio dell’anteprima di ogni immagine nell’angolo in basso a destra dell’interfaccia della fotocamera attiverai il menu di condivisione rapida super pratico del tuo Pixel. Un altro semplice tocco e potrai inviare immagini e video in modo diretto a chiunque. Se le app che utilizzi sono compatibili, appariranno tra le opzioni di condivisione.

5: Modalità della fotocamera

Il tuo Google Pixel ha alcune modalità specifiche e molto utili per acquisire immagini e video: Ritratto, Vista notturna, Panorama e così via. C’è un modo semplicissimo per passare da una modalità fotocamera a un’altra senza dover raggiungere la parte inferiore dello schermo e cimentarsi con quelle opzioni in miniatura. Scorrendo verso sinistra o destra in qualsiasi punto dell’area del mirino principale all’interno dell’app Pixel Camera ti sposterai da una modalità di scatto all’altra. Continua a scorrere in entrambe le direzioni e continuerai a progredire attraverso le varie modalità disponibili.

6: Riproduzione casuale video

Ogni volta che stai registrando un video sul tuo Google Pixel facendo scorrere il dito verso l’alto sullo schermo potrai ingrandire il video. Mentre se scorri il dito verso sinistra si bloccherà la registrazione video e rimarrà attiva anche senza premere nulla.

7: Zoom

Utilizzando app come Mappe, Foto e altre app sul tuo telefono, incluso Chrome, se un sito web non è stato ottimizzato per l’ambiente mobile, tocca due volte e poi scorri immediatamente verso l’alto o verso il basso sullo schermo per ingrandirlo e rimpicciolirlo.

8: Opzione Panoramica dispositivi Google

Scorrendo verso l’alto dalla parte inferiore dello schermo, viene visualizzato il menu Panoramica, con l’attuale sistema di gesti di Android. Ecco una possibilità di scorrimento molto meno conosciuta: oltre a toccare la scheda per aprire l’app associata, puoi mantenere lo scorrimento per interagire in diversi modi. In particolare, scorrendo verso il basso su qualsiasi scheda nell’area Panoramica si aprirà l’app associata, mentre scorrendo verso l’alto la scheda chiuderà l’app e la eliminerà dall’elenco.

9: Cambio rapido tra le app con Google

Parlando dei gesti per Android, vale la pena ricordare a te stesso che facendo scorrere il dito verso destra lungo la parte inferiore dello schermo ti riporterà sempre immediatamente all’app utilizzata più di recente. Facendo scorrere il dito indietro a sinistra nella stessa area entro circa sei secondi, tornerai al punto di partenza, un po’ come un equivalente Android della classica scorciatoia Alt-Tab di Windows.

10: Il movimento ad arco

Esiste un gesto nascosto che consente di guardare insieme un sacco di app utilizzate di recente per un quadro generale. Il segreto è scorrere verso l’alto con un movimento ad arco, partendo dall’area in basso a sinistra dello schermo e spostandosi verso destra. In questo modo, puoi avere una panoramica di quali app sono presenti nella tua cronologia recente e passare direttamente a ognuna di esse senza dover prima aprire l’interfaccia Panoramica completa o semplicemente alla cieca.

11: Menu Android

Ultimo ma non meno importante: quando visualizzi una di quelle icone del menu a tre punti nell’angolo superiore di un’app, prova a scorrere verso il basso invece di cliccare. In molti casi, comprese le comuni app di Google come Chrome, Calendar e Gmail, questo combinerà tre passaggi in uno aprendo il menu e allo stesso tempo consentendoti di scorrerlo e quindi effettuare la selezione senza tocchi o azioni extra. Continua semplicemente a scorrere verso il basso mentre si apre il menu, fermati quando sei sull’opzione che desideri selezionare e poi lascia andare.