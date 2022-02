Fino a qualche anno fa, i browser con la possibilità di salvare i dati erano piuttosto popolari. Comprimevano le pagine Web nel tentativo di ridurne le dimensioni e migliorare i tempi di caricamento, come nel caso di Opera Mini. Chrome dispone di una modalità di risparmio dati simile per Android: la modalità Lite. Tuttavia, questa funzione non è più necessaria per la maggior parte degli utenti. Con il rilascio di Google Chrome 100 per dispositivi mobile, l’azienda rimuoverà definitivamente l’opzione Lite.

Google Chrome 100: rimossa per sempre la modalità Lite

In un post sul forum ufficiale di Google, il responsabile dell’assistenza clienti ha confermato che Chrome 100 eliminerà la funzione di salvataggio dei dati del browser. Il lancio ufficiale avverrà il 29 marzo. Oltre a numerosi miglioramenti apportati a Chrome nel corso degli anni per ridurre l’utilizzo dei dati e migliorare i tempi di caricamento delle pagine, Google ha anche visto diminuire i costi dei dati mobili in molti Paesi. Pertanto, ritiene che la modalità di salvataggio dei dati non sia più rilevante come lo era un tempo.

La modalità Lite è stata definita tale per la prima volta con Chrome 73. Poiché questa è una funzionalità lato server, non si può fare molto una volta disabilitata. Tuttavia, nella maggior parte dei casi non sarà percepita alcuna differenza. Tra l’altro, Google in generale non sta lavorando su funzioni che potremmo definire rivoluzionarie in vista dell’arrivo di Chrome 100. Infatti, Chrome 100 si suppone sia un aggiornamento minore, che non apporterà modifiche drastiche. Nonostante questo, le modifiche che ci saranno con l’ultima versione potrebbero comportare dei danni per alcuni siti Web.