Nuove offerte raggiungono i negozi di casa expert, con alcune delle migliori occasioni della giornata, promettendo al consumatore finale un risparmio davvero senza precedenti, perfetto per invogliare all’acquisto anche dei prodotti più costosi e performanti.

Il volantino che troverete descritto nel nostro articolo, lo ricordiamo, risulta essere attivo in egual misura anche online sul sito ufficiale, in modo da poter acquistare senza muoversi di casa, ricevendo direttamente al merce presso il domicilio (però a pagamento, sarà necessario aggiungere un piccolo contributo). In parallelo, ad ogni modo, ricordiamo che tutti i prodotti sono distribuiti con garanzia della durata di 24 mesi, senza costi aggiuntivi.

Expert: le offerte sono senza precedenti

Offerte a più non posso con l’ultimo volantino di casa Expert, arrivano infatti numerose riduzioni di prezzo, con le quali i consumatori possono davvero accedere a prodotti di ottima qualità generale, senza spendere più di 429 euro. Il modello maggiormente rappresentativo dell’intera campagna, è sicuramente Oppo Reno6, un dispositivo in vendita proprio alla cifra indicata sopra, che permette di godere di ottime prestazioni anche fotografiche.

Risparmiando 50 euro sarà possibile mettere le mani su un modello dello scorso anno, il Samsung Galaxy S20 FE, il cui prezzo non va oltre i 379 euro, ed è comunque di ottimo livello, data infatti la presenza delle medesime specifiche del Galaxy S20, ma con l’aggiunta del processore Qualcomm Snapdragon. Le altre offerte del volantino Expert sono tutte più economiche, se volete conoscerle da vicino, ricordatevi di aprire subito le pagine che trovate inserite al seguente link.