Solamente in questi giorni da Esselunga è possibile pensare di risparmiare davvero moltissimo su ogni singolo acquisto effettuato, data la presenza di una campagna promozionale di tutto rispetto, con la quale si ha davvero la possibilità di spendere molto poco.

Il volantino non si discosta troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che tutti gli acquisti possono essere completati solamente nei punti vendita fisici, e non sul sito ufficiale. In aggiunta, i prodotti sono distribuiti con la loro garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale permette quindi di ricevere copertura gratuita su ogni difetto di fabbrica, ma non gli eventuali danni accidentali causati dagli utenti stessi.

Esselunga: la campagna promozionale è super

Spendere poco con Esselunga è davvero semplice, grazie ad una campagna promozionale che punta fortissimo su un prodotto in particolare; stiamo parlando delle Apple AirPods di ultima generazione (la terza), in vendita specificatamente a soli 149 euro.

Le specifiche tecniche narrano tutte le qualità del prodotto, infatti hanno certificazione IPX4 per la resistenza al sudore ed agli schizzi d’acqua, passando per l’equalizzazione adattiva, l’eccellente audio spaziale (che permette di riconoscere l’esatta posizione della testa), ma anche un accoppiamento veramente rapido con tutti i prodotti del brand. Il prodotto, come al solito del resto, viene commercializzato con garanzia di 2 anni, a partire dalla data ufficiale dell’acquisto. Per i dettagli ricordatevi comunque di aprire subito le pagine sul sito.