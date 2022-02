Gli sconti più pazzi del mese di Febbraio paiono essere stati attivati direttamente da Coop e Ipercoop, in questi giorni infatti gli utenti sono prontissimi a risparmiare sui vari ordini, grazie ad un volantino pieno zeppo di occasioni da sfruttare subito.

I migliori prezzi del volantino sono disponibili solo ed esclusivamente in negozio, ricordatevi infatti che gli acquisti non potranno in nessun modo essere completati altrove sul territorio nazionale, come ad esempio sul sito ufficiale dell’azienda. Inoltre, i prodotti sono tutti distribuiti con la loro garanzia di 24 mesi, la quale è pensata per coprire solo ed esclusivamente i difetti di fabbrica.

Coop e Ipercoop: offerte e prezzi molto interessanti

Gli sconti più pazzi della settimana passano da Coop e Ipercoop, in questi giorni infatti gli utenti si ritrovano a poter approfittare di incredibili riduzioni di prezzo, come ad esempio un Apple iPhone 13 di ultima generazione (nella sua variante da 128GB di memoria interna), in vendita a soli 879 euro.

Quanto scritto rappresenta lo sconto più interessante per i modelli di fascia alta, volendo invece risparmiare al massimo, ecco arrivare un buonissimo realme C25Y, disponibile a soli 149 euro, una cifra comunque di tutto rispetto per le prestazioni generalmente offerte dal dispositivo in questione.

Sempre nella medesima campagna promozionale, sono ad ogni modo disponibili incredibili altri prodotti al giusto prezzo di vendita, se volete approfondire la conoscenza del volantino, ricordatevi di aprire quanto prima le pagine che trovate qui.