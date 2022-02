Sconti assurdi sono a disposizione di tutti gli utenti da Comet, in questi giorni è stato attivato un volantino molto speciale, che prevede la possibilità di approfittare di occasioni da non credere, con prezzi bassissimi su ogni singolo prodotto selezionato.

Il volantino che raccontiamo nel nostro articolo, ha inoltre ampia disponibilità sul territorio nazionale; in altre parole, gli acquisti possono essere completati senza differenze particolari, sia in negozio che online sul sito, godendo come al solito della spedizione gratuita per ogni ordine che raggiunga un valore immediatamente superiore ai 49 euro.

Comet: tante offerte vi attendono nel volantino

Il volantino Comet raccoglie le migliori offerte del periodo, riuscendo a garantire al consumatore finale un risparmio decisamente importante, proprio perché spinge all’acquisto di nuovi modelli di tecnologia, a prezzi sempre più economici.

Fino al 2 marzo 2022, ad esempio sarà possibile mettere le mani su un buonissimo Vivo X60 Pro da 699 euro, una cifra ancora elevata per uno smartphone che comunque riesce a convincere alla grande con prestazioni adeguate ed un fortissimo focus fotografico. Le altre proposte del volantino sono poi legate a modelli più economici, come Huawei Nova 9 a soli 449 euro, ma anche Realme GT Master Edition da soli 279 euro, solamente per citarne alcuni. Le restanti proposte del volantino Comet le potete visualizzare direttamente nel nostro articolo, vi basterà premete questo link di collegamento al sito ufficiale dell’azienda, in modo da approfondire comodamente il tutto.