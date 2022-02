Occasioni da non credere sono state attivate direttamente da Bennet in ogni suo punto vendita, promettendo difatti all’utente un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative, o comunque quanto di buono già avevamo visto nelle scorse settimane.

La soluzione migliore per riuscire a risparmiare su ogni singolo acquisto effettuato, è quella lanciata in questi giorni da Bennet; gli utenti si ritrovano ad avere tra le mani un volantino ricchissimo di occasioni speciali, con il quale approfittare di ricevere prodotti sbrandizzati e con garanzia di 24 mesi.

Bennet: le offerte sono davvero uniche nel loro genere

La nuova campagna promozionale di Bennet rappresenta il giusto compromesso per gli utenti che vogliono il massimo, con il minimo sforzo; al suo interno l’azienda ha deciso di integrare soluzioni per tutti i gusti, partendo dai top di gamma della telefonia mobile. Il modello più in voga e scontato del periodo è chiaramente l’Apple iPhone 13, il cui prezzo attuale si aggira attorno agli 849 euro necessari per l’acquisto della variante da 128GB di memoria interna.

Nel momento in cui, invece, la spesa non volesse essere superiore ai 200 euro, ecco arrivare alcune soluzioni altrettanto interessanti, come Vivo Y21, Brondi o Galaxy A32, tutti con prestazioni perfettamente in linea con la fascia di prezzo di appartenenza. Questo è in sintesi ciò che vi attende da Bennet, per ogni altra informazione raccomandiamo comunque di aprire quanto prima le pagine del volantino che trovate direttamente nel nostro articolo.