Questo elenco viene aggiornato settimanalmente, con almeno due edizioni settimanali, il martedì e il venerdì. Tra la pubblicazione e il momento in cui visualizzi questo articolo, alcune app potrebbero essere state nuovamente pagate. Le offerte a tempo limitato di Google Play Store sulle app sono abbastanza facili da prevedere, ma è più complicato con le offerte dell’App Store poiché Apple non specifica per quanto tempo è valido lo sconto.

App Android gratuite sul Google Play Store

Riconoscimento delle note: questa app riproduce brani musicali e li converte in spartiti. Di solito sono un po’ scettico su tali promesse, ma l’app ha più di mille recensioni e una media superiore a quattro stelle.

Equalizer Bass Booster Pro: compatibile con lettori di musica e video sul telefono, questa app sblocca diverse opzioni di equalizzazione per ottimizzare l’uscita audio secondo i tuoi gusti.

Fast Video Split per lo stato di WhatsApp: modifica e ritaglia le registrazioni video in parti di 30 secondi ed evita il limite di 16 MB imposto da WhatsApp.

Dispositivo di scorrimento del volume come Android P: semplice app che cambia il widget del volume in quello di Android 9.

Giochi Android gratuiti

Data Defense: un gioco di difesa della torre con uno stile grafico vettoriale retrò. Invece di proteggere il tuo castello, difende i server da bug, virus e glitch.

AntiGravity Puzzle Game: usa leve, pesi e altri strumenti per completare i puzzle.

Ball Reach: gioco breve ma impegnativo in cui devi bilanciare la sfera per portarla alla fine del livello, simile a classici come Marble Madness e Super Monkey Ball.

Ball Reach: gioco breve ma impegnativo in cui devi bilanciare la sfera per portarla alla fine del livello, simile a classici come Marble Madness e Super Monkey Ball. Terra Fighter 2 Pro: già elencato negli elenchi precedenti, questo gioco di combattimento contrappone 16 personaggi testa a testa, ognuno con specifici punti di forza e di debolezza.

App iOS gratuite nell’App Store di Apple

MealSnap: tieni traccia dei tuoi pasti durante la settimana con questo semplice diario, che non ti obbliga a contare le calorie.

after Focus: aggiungi filigrane e filtri alle tue foto e dona loro un aspetto personalizzato e unico.

after Focus: aggiungi filigrane e filtri alle tue foto e dona loro un aspetto personalizzato e unico. Extreme Week Calendar: calendario minimalista per il tuo iPhone o iPad, offre un’istantanea della settimana in corso.

C-Time: per chi è ossessionato dalla gestione del tempo, questa app tiene traccia di quanto tempo trascorri in luoghi predeterminati durante il giorno.

bProgress: cerchi un’altra app di gestione del calendario e delle attività? Perché non controllare questa alternativa gratuita?

Giochi iOS gratuiti