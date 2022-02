Nel mondo Android uno dei pericoli a cui ogni utente dovrebbe fare attenzione è senza dubbio quello dei malwares, i piccoli software dannosi infatti pullulano nella rete e sono pronti a colpire la stragrande maggioranza degli utenti in cerca ovviamente di tutti i loro dati sensibili salvati in memoria.

Questi software dannosi per distribuirsi sfruttano delle app come camuffamento chiamate droppers, le quali una volta installate avviano gli script dannosi iniziando dunque a danneggiare il dispositivo e la vostra privacy, rubano infatti: chat, messaggi, contatti, foto e files vari, tra cui anche i codici si sicurezza per accedere al conto corrente.

Onde evitare di incappare in tali software, evitate di scaricare applicazioni da fonti non certificate, restate sempre legati al Play Store ove vengono condotti controlli periodici e costanti.

App da rimuovere immediatamente dal vostro smartphone