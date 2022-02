In risposta all’invasione russa dell’Ucraina, gli Stati Uniti e gli alleati applicheranno sanzioni che “taglieranno più della metà delle importazioni russe di alta tecnologia, imponendo restrizioni all’accesso della Russia a input tecnologici vitali, atrofizzando la sua economia e minando le ambizioni strategiche della Russia di esercitare influenza sulla scena mondiale“, ha detto giovedì la Casa Bianca.

Le sanzioni sono una “risposta alla guerra scelta da Putin contro l’Ucraina” e “impongono costi elevati alle maggiori istituzioni finanziarie russe”, ha affermato la Casa Bianca.

Per le esportazioni in Russia, “le società statunitensi devono ora ottenere licenze per vendere computer, sensori, laser, strumenti di navigazione e apparecchiature per telecomunicazioni, aerospaziale e marittima. Gli Stati Uniti rinnegheranno quasi tutte le richieste“, ha spiegato un articolo di Reuters.

“Le nuove regole costringono anche le aziende che realizzano prodotti tecnologici all’estero con strumenti statunitensi a richiedere una licenza statunitense prima di spedirli in Russia”, ha scritto Reuters, osservando che restrizioni simili erano state precedentemente applicate al colosso tecnologico cinese Huawei.

Secondo la Casa Bianca, “i paesi che adottano restrizioni all’esportazione di annunci sostanzialmente simili sono esentati dai nuovi requisiti di licenza degli Stati Uniti per gli articoli prodotti nei loro paesi“. L’Unione Europea, l’Australia, il Giappone, il Canada, la Nuova Zelanda e il Regno Unito stanno imponendo sanzioni simili.

Le sanzioni specifiche per la tecnologia prendono di mira chip, telecomunicazioni, sicurezza e altro, ha affermato la Casa Bianca:

La scheda informativa del Dipartimento del Commercio sulle regole delle licenze afferma che gli Stati Uniti stanno imponendo “una politica di rifiuto” per le domande di licenza, ma condurranno revisioni caso per caso per “domande relative alla sicurezza del volo, alla sicurezza marittima, alle esigenze umanitarie, alla cooperazione spaziale del governo, infrastrutture di telecomunicazioni civili, attività da governo a governo e per supportare operazioni limitate delle società dei paesi partner in Russia.”

Sanzioni dure alle banche russe

L’amministrazione Biden ha affermato che sta “tagliando la più grande banca russa dal sistema finanziario statunitense” e imponendo “sanzioni di blocco totale alla seconda banca russa, e congelando tutti i suoi asset che toccano il sistema finanziario statunitense“.

Nel frattempo, l’invasione russa dell’Ucraina potrebbe causare problemi alla produzione di chip. “Secondo le stime della società di ricerca Techcet, l’Ucraina è uno dei principali produttori di gas al neon critici per i laser utilizzati nella produzione di chip e fornisce oltre il 90% del neon statunitense per semiconduttori”, ha riferito Reuters.

“Circa il 35% del palladio, un metallo raro utilizzato anche per i semiconduttori, proviene dalla Russia. Un conflitto su vasta scala che interrompe le esportazioni di questi elementi potrebbe colpire giocatori come Intel, che secondo JPMorgan ottiene circa il 50% dei suoi neon dall’Europa orientale. .”