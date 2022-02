Amazon Prime Video sta per presentare nuovi film e programmi originali come Book of Love e The Marvelous Mrs. Maisel: Stagione 4 in streaming gratuito a febbraio.

La selezione di streaming della piattaforma si sta riscaldando con i migliori titoli che colpiscono Prime, inclusi altri Amazon Originals e titoli rilasciati di recente come I Want You Back, Lov3, Phat Tuesday: Season 1 e The Legend of Vox Machina: New Episodes, quindi assicurati di controllali.

Se stai cercando di decidere cosa guardare in questo momento, ecco una lista dei migliori titoli Amazon Prime in streaming di questo mese.

Miglior nuovo film su Amazon Prime febbraio 2022

Book of Love

Una commedia romantica Amazon Original che vede lo scrittore inglese Henry (Sam Claflin) scoprire che il suo romanzo noioso è diventato un successo strepitoso in Messico, dove la traduttrice spagnola Maria (Verónica Echegui) l’ha riscritto in una lettura erotica piccante.

Gli opposti si attraggono in una deliziosa trama da nemici a amanti mentre i due viaggiano attraverso il Messico in un tour del libro, creando una storia romantica e divertente.

I migliori nuovi spettacoli su Amazon Prime febbraio 2022

Reacher

Basato sulla serie di libri di Lee Child su Jack Reacher, questo nuovissimo thriller poliziesco Amazon Prime Video Original segue il veterano investigatore della polizia militare Jack Reacher, che è stato falsamente accusato di omicidio e, di conseguenza, è stato coinvolto in una cospirazione. La prima stagione di otto episodi della serie è basata sul primo romanzo di Child, Killing Floor.

I fan di lunga data di Jack Reacher adoreranno sicuramente questo omaggio al popolare franchise di libri, ma anche i nuovi arrivati ​​nel mondo di Reacher non potranno fare a meno di non essere coinvolti da questo nuovo avvincente spettacolo.