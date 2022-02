L’acquisizione di Wordle da parte del New York Times ha già suscitato polemiche, molte accuse riferiscono che il gioco è diventato più difficile. Ma ecco un grande cambiamento di cui il NYT non fa riferimento: ha alterato le soluzioni di Wordle.

Le modifiche all’elenco delle parole di Wordle da parte del NYT sono state individuate la scorsa settimana da diverse fonti, tra cui BoingBoing. Sebbene alcuni pensassero che questi cambiamenti si applicassero solo alle parole che si potevano indovinare, il Times ha anche modificato l’elenco delle possibili soluzioni.

Il gioco funziona allo stesso modo, ma il Times non solo ha rimosso parole che non possono essere scritte per rispetto, ma ha anche cambiato le soluzioni future del gioco. E in un gioco incentrato sull’indovinare le parole, questo conta come una modifica al gameplay.

Una soluzione un po’ troppo drastica

Come osserva BoingBoing, le parole che sono state rimosse da ipotesi e soluzioni includono “fibra”, “pupale”, “schiavo” e “ragazza”. Puoi trovare un elenco delle soluzioni Wordle originali e puoi confrontarlo con l’elenco modificato del NYT cercando su Google.

“Quindi #Wordle ora si è diviso in due versioni. Ho visto una soluzione diversa per quella ospitata su @nytimes e quella ospitata sul sito originale.” questo il tweet di un fan arrabbiato.

A parte questo, alcuni potrebbero obiettare che il Times è eccessivamente sensibile nelle parole che è stato rimosso: eliminare “schiava”, “linciare” e “ragazza”. Altre rimozioni sembrano più mirate a mantenere il gioco accessibile: eliminare l’ortografia britannica di “fibra” e rimuovere “pupal”, presumibilmente perché è troppo vicino a “pupilla”.

In risposta a un lettore che ha chiesto informazioni sui cambiamenti, il Times ha affermato di aver modificato l’elenco delle parole per “rimuovere le parole proibite e mantenere il puzzle accessibile a più persone, così come le parole insensibili o offensive“.