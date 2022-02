WindTre prevede importanti novità sul fronte commerciale per tutti i suoi clienti. Per il provider arancione la priorità, almeno nel corso delle prossime settimane, sarà quella di competere in maniera diretta con Iliad e con le sue tariffe low cost. In questo senso, l’offerta di WindTre si concentra grazie alla nuova promozione WindTre Star+.

WindTre, la tariffa da 100 Giga anche nel 2022

I clienti che decidono di attivare questa particolare promozione avranno a loro disposizione consumi quasi illimitati con la garanzia di costi da vero ribasso.

Gli abbonati, nel dettaglio, avranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i neri della rubrica ed anche 100 Giga per la connessione di rete con inclusa la tecnologia del 4G. Il prezzo per il rinnovo di questa tariffa sarà pari a 7,99 euro con pagamento ogni trenta giorni.

In linea con le precedenti iniziative commerciali del provider arancione, anche in questa circostanza sono previste una serie di importanti condizioni per il pubblico. In primo luogo, gli utenti dovranno impegnarsi a versare 10 euro per l’acquisto della SIM.

Gli abbonati del gestore arancione inoltre dovranno anche impegnarsi con l’operazione di portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad è operazione propedeutica per la sottoscrizione della nuova tariffa.

Tutti i clienti che sono interessati a questa promozione e che desiderano cambiare il loro operatore di riferimento dovranno rivolgersi presso uno degli store ufficiali del provider presente su tutto il territorio nazionale. Non possibile l’attivazione online.