Spesso e volentieri si sottovalutano i rischi legati all’utilizzo di WhatsApp. Nella maggior parte delle circostanze, i pericoli legati alla piattaforma di messaggistica istantanea sono legate all’invio ed alla ricezione di messaggi. In alcune circostanze, però, gli utenti devono prestare anche attenzione alla foto profilo.

WhatsApp, la foto profilo e tutti i rischi annessi

I malintenzionati da qualcuno mesi a questa parte hanno messo a punto una serie di tecniche per sabotare gli utenti di WhatsApp anche con la foto profilo. Su questo fronte, il servizio, a differenza di altri social e servizi di messaggistica, prevede delle norme molto concessive. A differenza di altre piattaforme di messaggistica e social network gli utenti che sono iscritti a WhatsApp hanno la possibilità di accedere alla foto profilo di sconosciuti e possono anche effettuare screenshot delle stesse in maniera indiscriminata.

Il furto della foto profilo per i malintenzionati della rete è strategico. Grazie all’acquisizione delle immagini, i malintenzionati riescono a mettere in atto una serie di furti d’identità e riescono anche a dar vita ad una vasta scala di profili fake utili per invadere la rete.

Per evitare ogni genere di problema legato alla foto del profilo, gli utenti di WhatsApp devono procedere con la cancellazione. In alternativa, gli utenti possono procedere attraverso il menù Impostazioni di WhatsApp anche a vincolare la visione della foto profilo ai soli contatti memorizzati nella rubrica dello smartphone. In tal modo i cybercriminali non potranno accedere al contenuto multimediale e per gli utenti vi sarà una via di difesa.