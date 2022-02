TIM si prepara ad una nuova stagione per questo 2022. Il provider vuole ampliare sempre di più i suoi servizi e fare un passo nel futuro con il lancio delle reti 5G. Al tempo stesso per gli utenti del gestore italiano si apre una nuova fase per gli abbonati, con le operazioni di dismissione delle reti 3G.

TIM, la sostituzione delle SIM legato all’addio della tecnologia 3G

Proprio a tal proposito, nelle prossime settimane, TIM darà vita ad un’operazione cruciale sotto questo punto di vista: il rischiamo delle SIM con capacità minore di 128k. Tutti gli utenti di TIM che hanno queste schede a loro disposizione dovranno effettuare il pronto cambio presso uno degli store ufficiali del gestore. Il prezzo per il cambio della propria SIM sarà pari a 15 euro.

I clienti che cambiano la scheda riceveranno una nuova SIM con lo stesso numero e con capacità superiore a 128k. Questa nuova scheda sarà necessaria per la navigazione per mezzo della tecnologia 4G e 5G. Il costo del cambio per la scheda sarà rimborsato in forma di credito residuo. I clienti al tempo stesso potranno beneficiare di consumi illimitati per le chiamate voce per un mese.

Gli utenti che non provvedono alla sostituzione della SIM a breve non potranno più beneficiare dei servizi di rete. Lo switch off da parte di TIM è previsto a partire dal mese di aprile. Non sono previste sostituzioni delle schede per chi ha già una SIM con capacità pari o superiore a 128k.