L’attesa per la nuova serie Samsung Galaxy S22 è finalmente finita. Naturalmente, i primi utenti che acquistano un nuovo dispositivo sono anche i primi a testarli e spesso si presentano delle problematiche affrontate solo in un secondo momento. Nel caso del Galaxy S22 uno dei problemi principali è proprio il display. Per alcuni utenti, le problematiche emerse con lo schermo creano anche dei problemi di connessione mentre si utilizza Android Auto.

Secondo un suggerimento di un lettore e numerosi rapporti trapelati su Reddit, in particolare i possessori di Galaxy S22 Ultra incontrano difficoltà durante la connessione all’unità principale della propria auto. Sia le connessioni cablate che wireless a display OEM e di terze parti mostrano spesso un’immagine nera. Mentre l’input tattile funziona ancora, a causa di questo bug non puoi effettivamente vedere cosa c’è sullo schermo.

Android Auto: problemi di connessione con la nuova linea di Samsung Galaxy S22

I rapporti su Reddit parlano di un problema abbastanza diffuso. Un utente con Galaxy S22+ afferma che anche il suo dispositivo non riesce a caricare correttamente Android Auto. I Galaxy più vecchi e altri dispositivi Android, incluso il Pixel 6, sono menzionati tra quelli correttamente funzionanti, apparentemente escludendo altri fattori. Nel frattempo, un thread sui forum ufficiale dell’azienda stessa presenta svariate contro-segnalazioni.

Un rapporto sui forum di supporto di Android Auto è stato contrassegnato come ingannevole, a causa di un collegamento con una una pagina di risoluzione dei problemi generica per i problemi di connessione. Nonostante le risposte siano disabilitate, è ancora contrassegnato come un argomento di tendenza con quasi 100 voti positivi al momento della pubblicazione. Samsung deve ancora rilasciare dichiarazioni a riguardo. Nel frattempo, se sei interessato da questo problema, puoi inviare feedback sull’app Android Auto o far sentire la tua voce nei thread esistenti.