Più di 200.000 dollari di oggetti di scena antichi sono stati rubati dal set di “The Crown”, ha confermato un portavoce di Netflix.

Oltre 350 oggetti sono stati rubati, ha detto la piattaforma di streaming, tra cui: una replica di un uovo di carrozza dell’Incoronazione Imperiale Fabergé del 1897; 12 set di candelabri d’argento, sette candelabri d’oro; un quadrante di un orologio a pendolo di Guglielmo IV; la toletta d’argento da 10 pezzi e decanter e cristalleria in cristallo dorato St Louis.

“Ci auguriamo che vengano trovati e restituiti in sicurezza“, ha affermato un portavoce di Netflix nel Regno Unito in una dichiarazione a NBC News. “I sostituti verranno acquistati, non ci si aspetta che le riprese vengano sospese”.

Secondo quanto riferito, il furto è avvenuto mercoledì scorso quando le persone hanno fatto irruzione in tre veicoli e hanno rubato gli oggetti di scena durante la produzione della quinta stagione, ha detto a Variety un portavoce della polizia del South Yorkshire. Un’indagine è in corso.

Un portavoce della polizia del South Yorkshire non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di NBC News giovedì.

La produzione per la quinta stagione dello spettacolo è iniziata a luglio. La quinta stagione, che vede Imelda Staunton nei panni della regina Elisabetta II, dovrebbe debuttare nel novembre 2022.