La serie Realme GT Neo è uno dei numerosi device economici creati da Realme e la seconda generazione è arrivata in India solo pochi mesi fa. Un altro modello sembra essere in arrivo, poiché sono stati pubblicati i render per Realme GT Neo 3.

Steve Hemmerstoffer (noto anche come OnLeaks), un noto leaker tecnologico, ha fornito un rendering del Realme GT Neo 3. Abbiamo appena intravisto il retro del telefono e Hemmerstoffer non ha confermato alcun dettaglio tecnico. Il design è abbastanza discreto, ma potrebbero esserci ulteriori possibilità di colore oltre al nero: il Realme GT Neo 2 è stato commercializzato in una varietà di colori accattivanti e il Neo 3 potrebbe seguire l’esempio.

Realme GT Neo 3: non c’è ancora una data d’uscita

Nel frattempo, il telefono ha recentemente superato la procedura di certificazione TEENA cinese, quindi ora abbiamo alcune specifiche hardware, almeno per la versione cinese. Sono stati certificati due modelli separati; vantano uno schermo AMOLED da 6,7 ​​pollici, una CPU a 8 core da 2,85 GHz senza nome, una memoria interna da 128/256/512 GB e funzionalità 5G.

Il Realme GT Neo 2 dello scorso anno presentava uno schermo AMOLED da 6,62 pollici, un chipset Qualcomm Snapdragon 870, 8-12 GB di RAM, 128-256 GB di memoria interna, ricarica cablata da 65 W, tre fotocamere posteriori (64 MP principale, 8 MP ultra-wide, 2 MP macro), una fotocamera frontale da 16 MP, supporto 5G, Android 11 con Realme UI 2.0 e un sensore di impronte digitali in-display.

Il Realme GT Neo 2 è stato ben accolto quando è stato rilasciato, mentre alcuni acquirenti e revisori hanno notato la mancanza di miglioramenti della fotocamera rispetto ai modelli precedenti e la mancanza di un connettore per le cuffie. Non è chiaro quando potremmo aspettarci un annuncio formale sul Neo 3.