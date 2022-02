Netflix ha deciso di inasprire in maniera netta la sua politica relativa agli account condivisi. A breve la piattaforma streaming dovrebbe lanciare nuove condizioni per tutti gli utenti che sono soliti dividere la visione dei contenuti ed anche le spese mensili con amici e parenti, al di fuori del nucleo domestico.

Netflix, le novità del nuovo anno per i profili condivisi

L’azione di controllo di Netflix sugli account condivisi è già partita nelle precedenti settimane. Molti clienti, a tal proposito, hanno segnalato una serie di anomalie durante le fasi del login. Questo messaggio, ad esempio, non è passato inosservato: “Se non vivi con il titolare dell’account, ti serve un tuo account per continuare a guardare Netflix. È il tuo account? Ti invieremo un codice di verifica”

Per mezzo di questa comunicazione, Netflix chiede una ulteriore identificazione ed un doppio codice per l’accesso. Il codice, inviato per mail o SMS in forma di OTP, è richiesto in particolar modo a quegli utenti che nelle settimane precedenti hanno condiviso il loro account e a coloro che sono sospettati di star condividendo attualmente il profilo.

Le norme del servizio streaming sotto questo punto di vista sono sempre molto chiare. Netflix consente la condivisione del profilo solo nei confronti dei conviventi del nucleo domestico. Non è quindi concessa a nessun utente, per nessuna tipologia di piano, la condivisione con amici, parenti e sconosciuti. A breve per i trasgressori potrebbero arrivare anche sanzioni molto più importanti tra cui anche il ban definitivo dal servizio.