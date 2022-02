Motorola lancia il suo nuovo dispositivo Premium Edge 30 Pro, pronto a conquistare il mercato. Scopriamo insieme tutti i dettagli e la scheda tecnica!

Pensato con stile e realizzato con qualità

Arriva il Motorola Edge 30 Pro che entra a far parte della famiglia premium del brand, uno smartphone caratterizzato da un sistema di fotocamere super avanzato e un display incredibile.

Il nuovo Edge 30 Pro si equipaggia con il processore Snapdragon® 8 Gen 1, che supporta la suite completa di funzionalità Snap Élite Gaming™, per sfruttare tutta la potenza di un dispositivo reattivo e fluido con scene HDR ricche di colori ed una grafica ultra-realistica.

Rispetto al predecessore 888+, questo Chipset fornisce il 30% in più di potenza con il 25% in meno di consumo energetico.

Ovviamente non manca il supporto alle reti 5G, alimentato dal Modem Snap X65 RF, con velocità incredibili.

Per sfruttare al meglio il nuovo spettro Wi-Fi a 6 GHz, il device garantisce uno scambio dati fulmineo grazie ancora alla tecnologia Wi-Fi 6E.

Motorola Edge 30 pro garantisce prestazioni 4 volte superiori nell’esecuzione delle app, nella fotografia, nel gaming e nella connettività, grazie alla gestione dell’intelligenza artificiale. Un processo complesso che migliora le prestazioni in app, prolunga la durata della batteria, aumentandone l’efficienza.

Per tenerci lontano dai caricatori, Motorola ha equipaggiato una batteria da ben 4800mAh. La tecnologia TurboPower Charging, tramite il super alimentatore da 68W ci permette una ricarica fulminea del 50% in soli 15 minuti. Non manca la ricarica wireless, che è supportata a 15watts, con la possibilità di ricarica inversa per soccorrere i nostri amici in caso di necessità!

Una Tripla fotocamera ad alta risoluzione per una nuova esperienza fotografica

Motorola Edge 30 pro dispone di hardware e software in grado di catturare foto e video mozzafiato. Migliorata la messa a fuoco e la stabilizzazione della fotocamera principale, con significativa riduzione del rumore, mentre la selfie camera cattura più luce in notturna per foto sempre al top!

Grazie alla doppia fotocamera da 50 MP, è possibile scattare ultra-grandangolari e primi piani estremi.

Gli appassionati fotografi possono cimentarsi in scatti con una messa a fuoco perfetta, utilizzando ”instant all-pixel focus”, che migliora le prestazioni in qualsiasi condizione di luce andando ad eliminare scatti o movimenti indesiderati, tramite software, per foto sempre cristalline.

Per i primi piani estremi, c’è la Macro Vision integrata, che avvicina di 4 volte il soggetto rispetto a un obiettivo standard. Se questo non è abbastanza, il dispositivo dispone anche di una fotocamera selfie da ben 60MPper scatti incredibili, ad altissima risoluzione con tecnologia Quad-Pixel.

Non solo foto ma anche video mozzafiato con standard HDR10+ e una risoluzione 8K, la risoluzione video più elevata disponibile oggi su uno smartphone.

Un Display OLED con colori perfetti ed un audio senza eguali

Il nuovo Edge 30 Pro rende i film reali, con oltre un miliardo di colori su un display da 6,7” pollici ‘Max Vision OLED’, con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz.

Per amplificare l’esperienza cinematografica, Motorola ha integrato una straordinaria esperienza audio Dolby Atmos e due altoparlanti stereo per un suono più realistico e ricco.

Motorola Edge 30 Pro: Esperienze software innovative

L’ultimo nato della famiglia Motorola ha una potenza che aspetta solo di essere sprigionata. Ready for PC è ora compatibile con Windows 10 e Windows 11, rendendo più facile collegare il dispositivo al Pc.

Il nuovo Edge è equipaggiato con una versione pulita di Android 12, senza skin software o applicazioni duplicate. Con la ‘My UX’, il device può essere controllato con semplici gesti, personalizzare le impostazioni di intrattenimento e creare un look unico.

Motorola è anche il primo a supportare -Snapdragon Space XR Developer Platform-. Se collegato agli occhiali intelligenti Lenovo A3 ThinkReality, proverai un’esperienza immersiva senza precedenti grazie al grande lavoro degli sviluppatori!

Nelle prossime settimane sarà inoltre resa disponibile la custodia ufficiale con la Pen Stilo Motorola per prendere appunti sullo schermo e utilizzare le tante app ottimizzate per una esperienza d’uso incredibile.

Motorola Edge 30 Pro: Prezzo e disponibilità

Il nuovo dispositivo Motorola Edge 30 pro è disponibile in Italia da oggi in due colori: Cosmos Blue e Stardust White, al prezzo di 849,90 euro. Al momento è in corso una super Promo Amazon che vi consente di acquistarlo con 100€ di sconto, a 749€!