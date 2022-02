Il tuo telefono potrebbe trovarsi nella lista ad accesso anticipato per le innovazioni tecniche e grafiche predisposte con la MIUI 13. Gli sviluppatori di Xiaomi hanno infatti pubblicato un primo elenco di dispositivi idonei alla ricezione integrale della nuova versione dell’OS Mobile.

I cambiamenti in ottica UI sono tangibili come lo sono quelli legati all’aspetto puramente funzionale del sistema operativo. Ecco una piccola anteprima sulle feature in arrivo e l’elenco dei device compatibili con la ROM ufficiale in via di distribuzione anche in Italia.

MIUI 13: in arrivo su questi smartphone

Xiaomi gareggia a viso aperto contro Apple e Samsung assicurandosi uno dei primi posti commerciali per le vendite dei telefoni. Non può restare indietro anche dal punto di vista software tanto che privacy, personalizzazione ed utility arrivano con la versione 13 della MIUI con al seguito:

Liquid Storage: migliora efficienza di lettura e scrittura dati fino al 60%, riducendo la frammentazione del comparto archiviazione. La ridotta velocità di lettura e scrittura fino al 50% dopo 36 mesi cui sono indotti i telefoni si mantiene ora al 95%.

migliora efficienza di lettura e scrittura dati fino al 60%, riducendo la frammentazione del comparto archiviazione. La ridotta velocità di lettura e scrittura fino al 50% dopo 36 mesi cui sono indotti i telefoni si mantiene ora al 95%. Atomized Memory: Chiude tutte le attività non importanti consentendo alle app di utilizzare la memoria solo per quelle necessarie.

Chiude tutte le attività non importanti consentendo alle app di utilizzare la memoria solo per quelle necessarie. Focus Algorithms: allocazione dinamica delle risorse di sistema sulla base degli scenari di utilizzo. Viene data priorità alle app attive, consentendo alla CPU di dedicarsi solo sulle attività importanti.

allocazione dinamica delle risorse di sistema sulla base degli scenari di utilizzo. Viene data priorità alle app attive, consentendo alla CPU di dedicarsi solo sulle attività importanti. Smart Balance: per l’equilibrio tra prestazioni e consumo energetico. La batteria può aumentare la sua autonomia fino al 10%

I primi telefoni compatibili saranno: