Il sotto brand di Vivo, cioè iQOO, ha da poco presentato ufficialmente per il mercato globale la nuova serie di smartphone top di gamma che consiste nei nuovi iQOO 9, iQOO 9 Pro e iQOO 9 SE. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

iQOO ha dunque svelato i nuovi smartphone della serie 9 anche per il mercato globale, dopo averli presentati tempo fa per il mercato cinese. Tuttavia, i nuovi modelli sono molto diversi da quelli visti in Cina.

Il primo è iQOO 9. Quest’ultimo si caratterizza per la presenza di un display SuperAMOLED da 6.58 pollici da 120Hz e con alcune feature ideali per i gamers, come ad esempio il Dual Monster Touch. Le prestazioni sono invece affidate al SoC Snapdragon 888+ con 8/12 GB di RAM e 138/256 GB di storage interno. La batteria è poi da 4035 mAh con ricarica rapida da 120W, mentre il comparto fotografico include tre sensori da 48+13+13 MP.

Il secondo dispositivo è iQOO 9 SE. Anche questo monta un display da 6.62 pollici di diagonale ed ha più o meno le stesse feature del modello standard. Cambia leggermente il processore che è lo Snapdragon 888, mentre la batteria è da 4500 mAh con ricarica rapida da 66W.

L’ultimo device è iQOO 9 Pro. Questa volta abbiamo un display OLED Samsung E5 LTPO 2.0 da 6.78 pollici e con una risoluzione QHD+. Sotto al cofano batte il processore più potente, lo Snapdragon 8 Gen 1, mentre la batteria è da 4700 mAh con ricarica rapida da 120W e ricarica wireless da 50W.

Prezzi e disponibilità

