IPTV e pirati del web: bloccati in 500 mila in Italia, ecco dove è accaduto

La pirateria sta riuscendo a riportare tantissimi abbonamenti soprattutto nell’ultimo periodo. Molte persone hanno scelto infatti di evitare di sottoscrivere più abbonamenti per seguire il calcio optando per quest’unica soluzione che però resta il legale e pericolosa. L’IPTV infatti potrebbe portare gli utenti a ricevere bruttissime sorpresa, soprattutto quando di mezzo ci si mette la legge. La Guardia di Finanza avrebbe infatti circondato l’intero territorio italiano continuando con le sue indagini ed operazioni.

IPTV: altri problemi per una nota piattaforma, la Guardia di Finanza la smantella e multa tutti

Questa volta l’operazione è stata altisonante: la Guardia di Finanza infatti ha bloccato un server in Campania con 550.000 persone. Ora tutte saranno multate con una sanzione che dovrebbe essere pari a circa 1000 €. Inoltre il registro degli indagati vede 20 persone aggiunte.

Sarà punito quel gruppo di persone che “abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento”.