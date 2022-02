Iliad da alcune settimane ha proposto la migliore sorpresa a tutti i suoi clienti. Dopo una serie di indiscrezioni e rumors, gli abbonati ora possono sottoscrivere la prima tariffa per la Fibra ottica e la telefonia fissa.

Nonostante l’impegno in questo nuovo campo per le telecomunicazioni, il provider francese non nega la sua presenza nel campo della telefonia mobile. In questo senso, la presenza di Iliad resta granitica con la promozione Giga 120.

Iliad, la tariffa del 2022 ed il 5G a costo zero

I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno a loro disposizione consumi senza limiti per le telefonate e l’invio degli SMS con 120 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto per il rinnovo di questa tariffa è di 9,99 euro. Gli utenti dovranno aggiungere a questo costo una quota una tantum di 10 euro: la spesa in questione è ovviamente una tantum.

Sempre i clienti che decidono di attivare la Giga 120 potranno anche beneficiare della tecnologia 5G. Per la ricaricabile Giga 120 questo servizio di primaria importanza è infatti garantito a tutti completamente a costo zero.

Con la presenza delle reti 5G, la strategia commerciale di Iliad si dimostra molto diversa rispetto a quella di altri operatori come TIM e Vodafone. I clienti non sono chiamati al versamento di una quota extra per utilizzare i servizi legati al 5G.

Già il 5G di Iliad è disponibile in ben 20 città del nostro Paese. L’impegno del provider per il 2022 è quello di estendere la copertura in un numero ancora maggiore di città e capoluoghi.