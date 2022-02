Alcuni clienti di Pixel 6 sembrano riscontrare problemi di connettività che persistono da tempo. Dopo l’aggiornamento di febbraio, i clienti hanno segnalato problemi Wi-Fi sui forum di supporto di Google e su Reddit, tra gli altri luoghi. Fortunatamente, le persone potrebbero non dover aspettare a lungo per una soluzione.

Il team della community di Pixel ha dichiarato su Reddit che il problema di connettività WiFi ha interessato solo un “numero molto ridotto di dispositivi” e che la causa principale è stata identificata. È stato stabilito che il problema è stato risolto dal team Pixel e una correzione verrà rilasciata nell’ambito dell’aggiornamento di Google Pixel a marzo.

Pixel 6 ha avuto parecchi problemi dal lancio

Gli utenti che sono ricorsi alla scoperta di soluzioni per il problema dovrebbero essere sollevati nell’apprendere di questo sviluppo. Secondo quanto riportato da 9to5Google, almeno un cliente afferma di aver resettato il proprio dispositivo Pixel 6 su suggerimento dell’assistenza Google; tuttavia, mentre questo sembra aver risolto temporaneamente i loro problemi WiFi, il problema è ora riemerso. Altre tecniche, come il ripristino delle impostazioni di rete o la disinstallazione di una rete Wi-Fi dal dispositivo, potrebbero essere state efficaci anche per un breve periodo di tempo.

Altri bug sono sorti a seguito degli aggiornamenti del software Pixel 6. In risposta a un problema nell’aggiornamento di dicembre, che è stato interrotto anche per molti clienti a causa di un problema con le chiamate interrotte, Google ha temporaneamente disabilitato la funzione. Si spera che l’aggiornamento di marzo risolva le difficoltà del WiFi senza introdurre un altro bug.