Mentre febbraio volge al termine, è tempo di un’altra serie di giochi PlayStation gratuiti per gli abbonati PlayStation Plus. Marzo offre quattro giochi che i giocatori PlayStation possono scaricare gratuitamente purché abbiano un abbonamento attivo.

Questo mese include un sacco titoli che puoi scaricare, ma ricorda: devi avere un abbonamento PlayStation Plus attivo per ottenere questi giochi gratuitamente questo mese.

Vediamo cosa ha in serbo PlayStation questo marzo

A partire da questo mese, Sony offre Ark: Survival Evolved. I giocatori iniziano il gioco su un’isola apparentemente abbandonata con nient’altro che alcune rocce.

Come altri titoli di sopravvivenza, dovrai raccogliere risorse per aiutarti a sopravvivere sull’isola.

Successivamente, abbiamo il Team Sonic Racing. Nel gioco, il riccio preferito di tutti mostra la sua velocità su un veicolo invece che a piedi. Puoi allearti con gli amici per gareggiare contro i tuoi nemici o costruire la tua squadra per affrontare i tuoi amici in questo gioco di corse stile Mario Kart.

Il terzo gioco nell’elenco dei giochi PlayStation Plus gratuiti di marzo è Ghost of Tsushima: Legends. Questo gioco è un titolo multiplayer di arti marziali che ti consente di unirti agli amici per farti strada attraverso varie missioni. Con quattro classi tra cui scegliere, ci sono molti modi per giocare a Ghost of Tsushima: Legends.

L’ultimo gioco gratuito per gli abbonati PlayStation Plus di marzo si applica solo alla versione PS5 del gioco. Ghostrunner è un titolo di avventura in prima persona dal ritmo frenetico. Unisce aspetti del parkour e del combattimento corpo a corpo per creare un’esperienza di uccisione unica. L’enfasi sulla mobilità è d’obbligo mentre ti fai strada attraverso il mondo in Ghostrunner per PS5.

Anche in questo caso, tutti i giochi saranno disponibili sia su PS4 che PS5, ad eccezione di Ghostrunner, che sarà gratuito solo su PS5. Tutti i giochi saranno disponibili per gli abbonati PlayStation Plus a partire dal 1 marzo e avrai tempo fino al 4 aprile per scaricarli gratuitamente.