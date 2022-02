Le capacità di gioco di Fall Guys:Ultimate Knockout tra PlayStation e PC sono state notevolmente ampliate, secondo lo sviluppatore Mediatonic (che è di proprietà di Epic Games). I party multipiattaforma sono ora possibili in “qualsiasi playlist applicabile in Fall Guys, da Squads, a Duos, a Main Show e oltre”, secondo Mediatonic in un post sul blog.

Devi collegare il tuo account Epic a Fall Guys per giocare con i tuoi amici. Se non l’hai già fatto, Mediatonic dice che ti verrà richiesto di farlo all’avvio del gioco. La funzione espande la precedente funzionalità di crossplay più limitata del gioco. In precedenza, i giocatori dovevano creare lobby su misura per giocare con gli amici su tutte le piattaforme. Potresti anche giocare contro giocatori di altre piattaforme tramite il matchmaking su Mediatonic, ma non puoi unirti ai party con loro.

Fall Guys: l’aggiornamento per il cross platform è finalmente disponibile

Il crossplay è un elemento distintivo degli altri grandi titoli di Epic, Fortnite e Rocket League, quindi non sorprende che Epic lo stia rendendo più facile da usare in Fall Guys. Sebbene sia un chiaro vantaggio per gli utenti, connettere i giocatori su più piattaforme può essere rischioso dal punto di vista aziendale: Sony inizialmente era contraria all’attivazione della funzione in Rocket League e Fortnite, ma alla fine entrambi i giochi hanno fatto marcia indietro in risposta alla pressione dei giocatori.

Non è noto se le versioni Nintendo Switch e Xbox pianificate da Fall Guys consentiranno anche il crossplay. Tuttavia, considerando il track record di Epic, sembra probabile che la funzione sarà disponibile su quelle piattaforme.