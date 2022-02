Meta sta lanciando i Reels in tutto il mondo su Facebook, rendendo la funzione disponibile tramite le app iOS e Android del servizio in oltre 150 paesi.

Oltre ad ampliare le funzioni, il social media sta aggiungendo nuove features che andranno a modificare le opzioni pubblicitarie. La maggior parte di queste funzionalità è già disponibile su Facebook Reels negli Stati Uniti e altrove e su Instagram Reels negli Stati Uniti e in oltre 50 paesi.

Gli utenti di Facebook Reels potranno “remixare” i video degli altri (duettarli) e caricare clip della durata massima di 60 secondi, proprio come con Instagram Reels. Saranno anche in grado di salvare le bozze e nei prossimi mesi Meta aggiungerà nuovi strumenti di ritaglio video “che renderanno più facile per i creatori che pubblicano video registrati dal vivo o di lunga durata testare diversi formati“.

Un nuovo tipo di annuncio

Meta sta anche aggiungendo più annunci per la monetizzazione su Facebook Reels. Ci saranno due nuovi formati: banner pubblicitari che appaiono “come una sovrapposizione semitrasparente nella parte inferiore di Facebook” e annunci adesivi statici “che possono essere inseriti da un creatore ovunque all’interno del loro feed“.

La società offrirà inoltre ai creatori di “quasi tutti i paesi in cui sono disponibili annunci in-stream” l’accesso al suo programma di posizionamento automatico degli annunci e lancerà le stelle a pagamento (un modo per i fan di donare direttamente ai creatori).

Meta afferma che “nelle prossime settimane“, gli utenti saranno in grado di condividere Reels in più posti su Facebook, comprese le Storie e la scheda Guarda della piattaforma.

In particolare, la società non ha condiviso nuove statistiche per il successo della sua piattaforma Reels. Sebbene Meta abbia avuto un enorme successo nel clonare le funzionalità di alcuni rivali (come copiare la funzione Storie di Snapchat su Instagram), la sua capacità di sfidare TikTok nel mondo dei video in formato breve è ancora incerta.