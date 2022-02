Ottime offerte sono state attivate da Expert nei giorni correnti nei vari punti vendita in Italia, oltre che direttamente sul sito ufficiale, promettendo a tutti gli effetti agli utenti un lungo elenco di grandi prodotti al giusto prezzo finale di vendita.

Spendere poco con Expert potrebbe essere davvero molto semplice, è infatti possibile avere tra le mani un prodotto di alto livello, anche uno smartphone di ultima generazione, con garanzia di 24 mesi ed anche nella sua variante completamente sbrandizzata. Coloro che invece vorranno optare per la rateizzazione, ricordiamo essere possibile richiedere il Tasso Zero, ma solo nel momento in cui si dovessero spendere più di 199 euro.

Expert: nuove offerte dai prezzi sempre più convenienti

Le nuove offerte del volantino Expert fanno davvero sognare gli utenti che stavano aspettando il momento giusto per risparmiare al massimo, sebbene comunque non siano intenzionati a spendere cifre troppo elevate, ad esempio sull’acquisto di uno smartphone di ultima generazione. Il modello più performante è infatti l’Oppo Reno6, un dispositivo da 429 euro, con il quale è comunque possibile pensare di godere di buone prestazioni, spendendo relativamente poco.

Non mancano ovviamente soluzioni ancora più economiche, quali possono essere Galaxy S20 FE a 379 euro (in vendita da un anno sul mercato italiano), passando anche per Huawei Nova 8i, TCL 20S o Redmi 10. Questi sono solamente alcuni esempi di ciò che vi aspetta da Expert, le restanti offerte sono raccolte direttamente nelle pagine che trovate inserite qui.