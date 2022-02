Gli smartphone sono proposti a prezzi sempre più bassi da Esselunga, grazie ad una campagna promozionale di assoluta qualità, con la quale ogni utente si ritrova effettivamente ad avere l’occasione per risparmiare al massimo, senza mai doversi preoccupare delle prestazioni del prodotto selezionato.

Spendere poco con Esselunga potrebbe essere davvero molto più semplice di quanto avreste mai pensato, proprio per la qualità dell’ottimo volantino che l’azienda ha deciso di mettere a disposizione degli utenti. Al suo interno si trovano prodotti interamente commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro variante no brand, che prevede la possibilità di ricevere aggiornamenti tempestivi direttamente sul proprio smartphone.

Esselunga da paura: tutte le migliori offerte di oggi

Sconti davvero molto interessanti vi attendono nei negozi Esselunga in questi giorni, infatti sono disponibili prodotti di qualità, al giusto prezzo finale di vendita. Un chiaro esempio del ragionamento appena espresso, possono essere le Apple AirPods di terza generazione, precisamente in vendita a soli 149 euro, ed in grado di convincere tutti con prestazioni assolutamente invitanti.

Volendo approfondire la conoscenza del prodotto con le specifiche tecniche, notiamo infatti la presenza di equalizzazione adattiva, audio spaziale, resistenza agli schizzi d’acqua (con certificazione IPX4), passando per quella incredibile compatibilità con i più importanti prodotti dell’azienda. Il dispositivo viene commercializzato con la solita garanzia di 2 anni, e prevede comunque la riparazione gratuita per ogni difetto di fabbrica. Informazioni più dettagliate sono raccolte direttamente a questo link.