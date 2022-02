Cyberpunk 2077 ha appena ricevuto un enorme aggiornamento che aggiunge tanti contenuti interessanti, migliorando le prestazioni sulle console di nuova generazione e, naturalmente, risolvendo bug.

Una delle aggiunte più attese riguarda Panam che ora può inviare foto di nudo al giocatore come parte della sua storia.

Con tutti i nuovi contenuti aggiunti nella patch 1.5 di Cyberpunk 2077, è probabile che i giocatori scopriranno nuove interazioni e segreti nascosti ancora per un po’. Una nuova aggiunta che è stata scoperta da un giocatore sul subreddit di Cyberpunk 2077 riguarda la storia d’amore di Panam, che la vede inviare una sensuale foto di nudo al giocatore.

Un aggiornamento che farà piacere a molti

Anche se per lo più è sfuggito all’attenzione tra l’enorme pagina delle note sulla patch per la patch 1.5, un articolo rileva che gli sviluppatori di Cyberpunk hanno aggiunto “storie con Panam, Kerry, River e Judy aggiungendo nuovi messaggi e interazioni“. La foto di nudo, sembra essere solo la punta dell’iceberg in termini di nuovi contenuti romantici aggiunti.

In un live streaming che discute dell’aggiornamento di prossima generazione, gli sviluppatori di CDPR hanno parlato delle storie d’amore che hanno inserito. Sebbene non siano stati aggiunti contenuti importanti, CDPR ha aggiunto piccoli dettagli che renderanno le storie d’amore del gioco più reali e intime.

Oltre alle conversazioni di testo estese, sono stati incluse scene in cui i giocatori si svegliano accanto al personaggio del giocatore quando vai a dormire nel loro appartamento.

Un’altra nuova conversazione dal gioco aggiornato vede il giocatore chattare con la nonna di Judy, e sembra che ci sia ancora molto altro da scoprire nel nuovo update di Cyberpunk 2077.