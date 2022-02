Il risparmio raggiunge ottimi livelli direttamente da Carrefour, grazie ad una campagna promozionale che sembra convincere gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, e non solo. I prezzi sono incredibilmente bassi sui migliori dispositivi in commercio, senza limitazioni particolari.

Se interessati, infatti, dovete sapere che gli acquisti possono essere tranquillamente completati in ogni negozio in Italia, a prescindere dalla regione di appartenenza o la dislocazione territoriale. I prodotti sono tutti distribuiti con la loro garanzia della durata di 24 mesi, la quale riesce a coprire i vari difetti di fabbrica, senza però offrire la riparazione gratuita per i danni accidentali degli utenti.

Carrefour: tutti gli sconti con i migliori prezzi

La spesa da Carrefour è davvero ridotta ai minimi termini, anche per coloro che da tanto tempo stavano aspettando l’occasione giusta per acquistare uno smartphone di ultima generazione. Il modello coinvolto nel volantino è chiaramente l’Apple iPhone 13, un top di gamma a tutti gli effetti, che permette al consumatore finale di spendere soli 799 euro per l’acquisto della variante no brand.

Le alternative proposte da Carrefour sono comunque altrettanto interessanti, poiché sono disponibili modelli decisamente più economici, come Galaxy A22, Galaxy A03s, Realme C21Y, Xiaomi Redmi Note 10S, Alcatel 1SE o anche Galaxy A32, tutti proposti a prezzi che non superano minimamente i 229 euro necessari per l’acquisto del più costoso fra tutti. Se volete scoprire le altre offerte del volantino Carrefour, non perdetevi le offerte disponibili qui.