I prezzi per le bollette gas e luce hanno avuto un netto rincaro sui costi nel corso di questi ultimi mesi. Dallo scorso autunno ad oggi, i costi per gli italiani hanno subito delle vere e proprie impennate, con tariffe che sono aumentate di più del 50% rispetto ai relativi prezzi dello scorso anno.

Bollette, gli aumenti sino a 1000 euro per luce e gas

In linea generale, i costi per le bollette della luce sono cresciuti tanto per le famiglie italiane quanto per le partite IVA di più del 50%. I rincari della componente gas, invece, sono stati leggermente inferiori, ma non di poco conto: sino a 45% sui prezzi dello scorso anno.

Complici anche le condizioni geopolitiche e lo scenario bellico tra Ucraina e Russia, i prezzi per le bollette potrebbero aumentare ancora nel corso delle prossime settimane. Gli analisi prevedono per gli italiani un costo superiore sino a 1000 euro in più rispetto all’anno precedente il pagamento delle componenti di luce e gas.

Nelle scorse settimane il Governo ha messo a disposizione degli italiani un fondo dal valore di 5 miliardi per limitare il caro bollette. A causa degli ulteriori rincari che si stanno verificando nelle settimane odierne, sono attese ora ulteriori risorse del Governo con un fondo sino a 7 miliardi di euro da garantire sia ai cittadini privati che alle partite IVA.

Le associazioni di categoria continuano la loro protesta e chiedono fondi ancora maggiori per sterilizzare del tutto i rincari rispetto allo scorso anno. Per quest’operazione, sempre stando ai numeri degli analisti, sarebbero necessari sino a 30 miliardi di euro.