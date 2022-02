I nuovi sconti Bennet attivati sugli smartphone sono assolutamente incredibili, arrivano infatti prezzi decisamente più bassi del normale, sui migliori prodotti attualmente in circolazione, i quali sono perfetti per far risparmiare al massimo gli acquirenti.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente favorevole per tutti coloro che decideranno di avvicinarsi al mondo di Bennet, a patto che siano disposti a recarsi personalmente presso i punti vendita fisici, non affidandosi al sito ufficiale dell’azienda. Indipendentemente da ciò, è comunque presente la solita garanzia di 24 mesi, con anche la variante no brand nel caso in cui si tratti di telefonia mobile di ultima generazione.

Bennet: tutte le offerte hanno prezzi sempre più bassi

Che occasioni da Bennet, grazie al corrente volantino gli utenti possono dormire davvero sonni tranquilli, ed avere la possibilità di accedere a prodotti di alto livello, senza spendere poi così tanto. La campagna punta fortissimo su un top di gamma di ultima generazione, stiamo parlando dell’ottimo Apple iPhone 13, il cui prezzo attuale si aggira attorno agli 849 euro, necessari per l’acquisto della variante no brand con alle spalle 128GB di memoria interna.

Volendo invece sborsare non più di 200 euro, il consiglio è di puntare fortissimo su una selezione di prodotti di fascia bassa, quali sono Vivo Y21 e Galaxy A32, in primis, disponibili sempre alle medesime condizioni espresse in precedenza. Le altre proposte del volantino Bennet sono invece raccolte nel nostro articolo, le potete raggiungere premendo direttamente questo link speciale.