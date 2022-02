Molto astutamente alcuni di noi hanno deciso di eliminare l’opzione di visibilità dei messaggi WhatsApp ricorrendo all’oscuramento delle spunte blu. Utile per entrare in chat, leggere e visuailzzare tutto, senza essere scoperti.

Leggendo i messaggi direttamente dalla tendina delle notifiche, inoltre, il nostro mittente non può accorgersi dello stato di lettura dei contenuti. Questo succede adesso ma il fatidico aggiornamento in arrivo non consentirà più di mentire. A meno che non abbiate una scusa plausibile. Ecco come stanno le cose.

WhatsApp: basta menzogne, verità sui messaggi letti viene a galla con un trucco

Se pensate che leggere il messaggio dalla traybar delle notifiche sia risolutivo per la privacy potreste sbagliarvi. Il nuovo update WhatsApp garantirà infatti una strada per la visualizzazione in chiaro dello stato dei messaggi inviati da parte del nostro interlocutore.

Le anteprime WhatsApp dei messaggi, infatti, possono tradirci anche se non apriamo le chat in arrivo. Portare allo scoperto le spunte blu è possibile. Basta cliccare sul messaggio inviato mantenendolo premuto. A questo punto occorre cliccare sui tre puntini in alto per le Impostazioni e successivamente su Info. Da qui sarà facile risalire allo stato del messaggio.

Accanto al messaggio inviato, infatti, apparirà la spunta blu sebbene senza l’orario di ricezione. In questo modo si potrà sempre sapere se un messaggio è stato visualizzato e quindi se la persona non ha avuto intenzione di rispondere alla richiesta di contatto.

Una situazione simile potrebbe portarvi quindi allo scoperto rischiando di scatenare brutte figuracce compromettendo quindi amicizie ed importanti contatti di lavoro. Fate attenzione ed accampate una buona scusa.