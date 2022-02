WhatsApp: il vostro smartphone squilla continuamente? Ecco come togliere le notifiche

Durante l’arco della nostra vita scambiamo i contatti con una miriade di persone (chi più e chi meno, ovviamente), pertanto le notifiche che giungono sullo smartphone saranno pressappoco direttamente proporzionali al numero di individui incontrati. Insomma, riassumendo questo giro di parole, sul nostro dispositivo arrivano continuamente una serie di notifiche insopportabili che ci fanno spesso venire voglia di cancellare le app come Whatsapp. C’è una soluzione a ciò? Certo che sì!

Whatsapp: la soluzione perfetta per chi non sopporta le notifiche

Non lasciatevi intimorire dall’immensità di notifiche giornaliere, queste possono essere eliminate in pochi semplici passaggi. Volete scoprire come fare? Continuate con la lettura!

Per prima cosa è necessario entrare nell’app e dirigersi sulle impostazioni, qui ci sarà la categoria “Notifiche” in cui è possibile modificare suoni di ricezione e invio messaggi, suoneria predefinita, vibrazione, notifiche a comparsa e la lucina che si accende ad ognuna di queste. Ovviamente ci sono anche le sottocategorie come gruppi e chiamate WhatsApp, ed è proprio qui che si va ad agire.

In alternativa è possibile intervenire sulle impostazioni generali del telefono andando su “App e notifiche” per poi cliccare sull’icona verde di WhatsApp e disattivarle. Ciò però si può fare esclusivamente con Android. Rimanendo sempre in tale sezione delle impostazioni, è possibile anche revocare le autorizzazioni e disabilitare l’utilizzo dei dati mobili in background, compreso accesso a fotocamera e microfono e file.

Il trucco è semplice. Vedrete che seguendo questi piccoli accorgimenti non vi stresserete più con le molteplici disturbanti notifiche provenienti da Whatsapp.