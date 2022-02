WhatsApp è il principale mezzo di comunicazione da anni ormai. È sicuro dire che è l’app più utilizzata sulla maggior parte degli smartphone.

Per essere più produttivo, puoi aggiungere il collegamento dell’app WhatsApp come una delle app alla schermata di blocco. In questo modo sarai in grado di aprire WhatsApp rapidamente, risparmiando così tempo cruciale.

I passaggi da seguire sono molto semplici, ma la maggior parte degli utenti non sa se è possibile modificare le app “Telefono” e “Fotocamera” sul lato sinistro e destro della schermata di blocco.

Sì possono selezionare quali app avere come scorciatoie nella schermata di blocco invece di quelle predefinite. Ecco come puoi farlo su Android.

Aggiungi l’icona di WhatsApp

A seconda della versione di Android e del produttore del tuo dispositivo, i passaggi possono variare leggermente. Ecco la procedura:

Apri le Impostazioni.

Seleziona Blocca schermo e sicurezza.

Imposta le scorciatoie delle app per la schermata di blocco su Android

Successivamente, vai avanti e tocca Scorciatoie app.

In Scorciatoie app, seleziona il collegamento sinistro o destro che desideri impostare.

Aggiungi l’icona di WhatsApp alla schermata di blocco su Android

Nella schermata successiva, vedrai l’elenco di tutte le app. Seleziona WhatsApp.

Ora, blocca il telefono e quando proverai ad aprirlo la prossima volta sarai in grado di trovare WhatsApp come una delle scorciatoie delle app a seconda di dove l’hai aggiunto.

In questo modo avrai aggiunto come scorciatoia l’applicazione di messaggistica sulla schermata di blocco Android.

Per testarlo, blocca il telefono, sbloccalo, scorri sull’icona di WhatsApp, inserisci il passcode e vai sulla tua app di messaggistica preferita.