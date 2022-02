Dallo scorso 22 febbraio 2022 l’operatore Very Mobile ha rilanciato lo spot con protagonista Francesco Totti e la “carbonara con la panna”. L’operatore durante questo spot ha deciso di promuovere anche la promozione con 5 euro di ricarica omaggio.

Inizialmente infatti lo spot era stato lanciato nel mese di Dicembre 2021, per promuovere l’offerta natalizia Very Xmas composta da minuti, SMS e 220 Giga. Scopriamo ora le novità.

Very Mobile rilancia la promo con 5 euro di ricarica omaggio

Very Mobile promuove adesso Very 9,99 con la ricarica in regalo, il video con Francesco Totti è uguale a quello già visto in precedenza, con l’ex calciatore nei panni di uno speciale “assistente vocale” che aiuta le persone a raggiungere i propri obiettivi quotidiani. Dopo il comando “Hey Fra”, all’assistente vocale viene chiesto se nella pasta alla carbonara bisogna mettere la panna, ma Totti risponde con un sarcastico “Certo” consigliando di aggiungere anche del cacao.

Questa volta la voce pubblicitaria non fa riferimento a Natale, mentre a schermo viene mostrata la promo con la ricarica omaggio di 5 euro. Vi ricordo comunque che l’offerta in questione prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 220 Giga di traffico internet mobile, il tutto al costo di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo.

All’interno del sito ufficiale dell’operatore viene descritta nel dettaglio e si legge anche che il costo di attivazione dell’offerta e quello della SIM Card sono gratuiti online. Nei negozi invece bisogna pagare 5 euro per la SIM. Per sottoscrivere l’offerta, i nuovi clienti devono richiedere la portabilità dai seguenti operatori: Iliad, Fastweb, PosteMobile, BT Enia, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile e tanti altri.