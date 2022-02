Unieuro ha recentemente rinnovato una delle campagne promozionali più iconiche e richieste dal pubblico italiano, all’interno della quale si possono scovare occasioni davvero per tutti i gusti, pensate appositamente per invogliare i consumatori ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia.

I prezzi di Unieuro sono davvero incredibili ed assolutamente alla portata di tutti, infatti gli utenti possono approfittare degli ottimi sconti per avere l’occasione di accedere a prodotti di qualità, in alcune occasioni senza nemmeno doversi spostare dal divano di casa propria. E’ bene sapere, infatti, che gli acquisti effettuati sull’e-commerce nazionale, prevedono direttamente la spedizione gratuita verso il domicilio, solo nel momento in cui la spesa dovesse effettivamente superare i 49 euro.

Unieuro senza rivali: arrivano i migliori prezzi

La spesa da Unieuro è davvero ridotta ai minimi termini, tutti gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di risparmiare al massimo delle proprie possibilità, senza doversi minimamente limitare nella scelta e cernita dei prodotti. Attualmente è difatti possibile ricevere buoni sconto del valore di 20 euro, ogni 100 euro di spesa; la consegna sarà immediata, ma l’utilizzo sarà legato solo ed esclusivamente al mese successivo all’acquisto, quindi a Marzo 2022.

Sono ad ogni modo disponibili anche numerose offerte speciali che permettono di risparmiare sui vari acquisti di fascia alta, ad esempio i top di gamma Samsung, come Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 FE, possono essere acquistati a 649, 799 e 549 euro. Che dire, le offerte di Unieuro sono molto interessanti, scopritele subito a questo link.