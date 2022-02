Gli abbonati di TIM hanno a loro disposizione una serie di vantaggiose tariffe nel campo della telefonia mobile. I clienti che decidono di sottoscrivere una ricaricabile con il gestore italiano potranno ottenere alcune promozione alterative alle iniziative low cost di Iliad. Tra queste importante spazio è garantito alle offerte Wonder.

TIM, le prime offerte low cost alternative a Iliad

Le promozioni Wonder di TIM sono disponibili in due versioni. In una prima occasione, gli utenti avranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 70 Giga per navigare in rete con le velocità del 4G. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa è di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Nella seconda iniziativa, gli abbonati di TIM avranno un pacchetto leggermente più sottile che prevede consumi senza limiti per le telefonate, gli SMS ed anche 50 Giga per la connessione di rete. Il costo previsto per tutti i clienti, in questa circostanza, è pari a 8,99 euro al mese.

I clienti che decidono di attivare questa promozione avranno inoltre anche la garanzia di costi bloccati almeno durante il primo semestre di abbonamento.

In linea con quelle che sono le attuali iniziative commerciali previste in casa Iliad, i clienti che decidono di sottoscrivere questa ricaricabile dovranno effettuare anche la portabilità del numero da altro operatore. Le tariffe Wonder non sono a disposizione per coloro che hanno una SIM già operativa. Non possibile nemmeno l’attivazione online delle due già citate promozioni.