Con un display incredibile, prestazioni eccellenti e una S Pen integrata, il Galaxy S22 Ultra è il successore di Note20 tanto atteso. Detto questo, nessun telefono è perfetto.

Dimensioni Galaxy S22 Ultra

Ci sono molti utenti che desiderano un’ammiraglia all’avanguardia senza dover maneggiare uno schermo così grande. Il Galaxy S22 Ultra ha un display davvero ottimo, ma anche con le sue cornici ridotte al minimo, è semplicemente destinato a essere troppo grande per alcune persone. Le dimensioni del nuovo S22 Ultra sono, in parte, un residuo dei Galaxy Note. Con quella serie ormai morta, non c’è mai stato un momento migliore per portare la S Pen e altri strumenti ultra esclusivi su dispositivi che possono effettivamente stare nelle mani e nelle tasche di tutti.

Prezzi

Non è un segreto che i prezzi degli smartphone siano saliti alle stelle negli ultimi anni. Il Galaxy S22 Ultra è un telefono costoso, soprattutto se non hai un dispositivo da permutare e non hai intenzione di pagare a rate.

Assenza del caricabatterie

Se stai sborsando molti soldi per un dispositivo, probabilmente vorrai sfruttarlo al meglio. Una delle caratteristiche principali di quest’anno è la ricarica fino a 45 W, ma se desideri velocità ultra elevate, Samsung richiede un tuo caricabatterie compatibile da comprare a parte. Una cosa è smettere di includere gli adattatori nella confezione degli smartphone, specialmente nel tentativo di ridurre i rifiuti, un’altra è rendere meno adatti quelli già sul mercato.

Evoluzione del Galaxy S22 Ultra

Impossibile sfuggire alla sensazione che gli smartphone siano diventati un po’ noiosi e l’S22 Ultra ne è un ottimo esempio. Si basa sui vecchi Note, certo, ma c’è molto di cui entusiasmarsi davvero?

Specifiche del dispositivo

La nuova One UI e Android 12 offrono un’esperienza ottima ma non impeccabile, talvolta non all’altezza delle aspettative. Poi c’è la situazione Material You. Con Android 12, l’azienda ha deciso di includere la propria interpretazione dei temi dinamici. A differenza di quanto proposto da Google, attualmente non supporta le icone delle app oltre a quelle targate Samsung. Questo potrebbe creare un layout della schermata iniziale dall’aspetto strano. I problemi con i temi dinamici hanno più a che fare con Google che altro, ma restano comunque un problema evitabile.