Ci sono novità in cantiere per il pagamento del canone RAI. Stando a quelle che sono le attuali indiscrezioni, già a partire dai prossimi mesi ci potrebbe essere un’eliminazione del tributo dall’attuale schema delle bollette per l’energia elettrica.

RAI, gli scenari per l’addio del canone in bolletta

La novità relativa al pagamento del canone RAI dovrebbe essere prevista attraverso l’inserimento di una norma nell’attuale forma del Decreto Concorrenza. I

Come già sottolineato nei mesi precedenti, questa modifica al codice del Decreto Concorrenza nasce direttamente dall’adesione dell’Italia al programma del PNRR europeo. Da tempo, infatti, gli organi comunitari europei chiedono a tutti i paesi membri una massima trasparenza per il versamento delle tasse e delle opzioni aggiuntive sul costo dell’energia elettrica.

La novità previste per il pagamento del canone RAI dovrebbe partire dal 2023. Proprio dal prossimo anno ci sono concrete possibilità di un’eliminazione del tributo dall’attuale scheda della bolletta energetica.

Ancora per i prossimi mesi, invece, dovrebbe essere confermato lo schema che prevede il pagamento del canone RAI sulle bollette per l’energia elettrica. La riforma che nasce nel 2015 attraverso il Governo Renzi ha allo stesso tempo abbassato il costo del tributo sugli attuali 90 euro rispetto ai 117 euro di partenza. I cittadini, ad ogni modo, possono anche contare sulla dilatazione del pagamento in diverse rate.

Senza la presenza del canone RAI in bolletta il Governo è chiamato a pensare ad una soluzione alternativa per non favorire il ritorno all’evasione, che sino alla riforma del 2015 aveva indici altissimi. L’indotto di questo pagamento porta nelle casse della tv di Stato ben 1,7 miliardi di euro.