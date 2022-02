L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente deciso di prorogare fino al prossimo 8 marzo la propria offerta denominata Creami WOW 10 GB al prezzo di soli 4.99 euro al mese.

Come in precedenza, i nuovi clienti possono attivare l’offerta richiedendo un nuovo numero oppure effettuando la portabilità da un altro operatore di telefonia mobile. Ricordiamoci insieme cosa propone.

PosteMobile proroga Creami WOW 10 GB

Con l’offerta Creami Wow 10GB, disponibile esclusivamente online sono previsti minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 10 Giga di traffico dati mensile. Sia che venga attivata in portabilità da un altro operatore o richiedendo un nuovo numero, il costo della SIM rimane a 20 euro, di cui 10 euro di attivazione e 10 euro di prima ricarica.

Il mancato rinnovo del piano per credito insufficiente comporta l’applicazione dei seguenti costi: 18 centesimi di euro al minuto per le chiamate, 12 centesimi di euro per ogni SMS inviato e 3,50 euro al giorno per 400MB di traffico dati, solo in caso di utilizzo.

In caso di superamento dei Giga previsti durante il mese, la connessione in internet viene bloccata e il cliente può attivare l’opzione Giga Extra. Con quest’ultima opzione aggiuntiva, disponibile al costo di 1,99 euro, il cliente PosteMobile ottiene 1 Giga di traffico dati per continuare a navigare. Il Giga in questione è disponibile fino al successivo rinnovo del piano e una volta esaurito è possibile acquistarne un altro allo stesso costo. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire maggiori dettagli su questa ed altre offerte.