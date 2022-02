OPPO, una delle principali aziende di smartphone, ha rilasciato oggi la nuova ammiraglia della serie OPPO Find X5, che combina un design di fascia alta con un’esperienza di imaging molto alta.

Ricca di tutte le funzionalità più innovative del settore, la serie OPPO Find X5 consente ai consumatori di esprimere la propria unicità con un’estetica futuristica che conferisce allo smartphone un design raffinato e linee moderne e pulite. Questa nuova serie garantisce inoltre un’esperienza di imaging molto elevata, anche grazie a MariSilicon X, la prima NPU (Neural Processing Unit) per imaging proprietario all’avanguardia che supera la sfida più grande del comparto video degli smartphone: la registrazione notturna. Infine, il sistema a doppia fotocamera con sensore Sony IMX766, connettività 5G ultraveloce e la tecnologia di ricarica rapida SUPERVOOCTM completano la nuova serie di punta di OPPO.

William Liu, President of Global Marketing di OPPO ha affermato:

“La serie Find X5 eleva la serie Find X a un livello completamente nuovo – sia estetico che in termini di funzionalità – ridisegnando i confini dell’esperienza mobile attraverso il design, l’imaging, la tecnologia della batteria e le prestazioni. OPPO Find X5 Series nasce a partire dal DNA della serie Find X3: un prodotto di successo come confermato dai consumatori e dalla critica di tutto il mondo”.

Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia, ha rilasciato:

“OPPO Find X5 Series mantiene le caratteristiche d’eccellenza della Serie precedente, ma si spinge decisamente oltre. È una lineup di smartphone premium, curata nei dettagli per garantire la migliore esperienza utente possibile. Questo lancio rappresenta un’ulteriore possibilità per OPPO di consolidarsi tra i leader del mercato premium in Italia, a conferma degli ottimi risultati raggiunti nel 2021 in termini di market share e di notorietà di marca”.

Adolfo Binni, Head of Product Marketing OPPO Italia ha dichiarato:

“Con la Find X5 Series OPPO desidera differenziarsi sul mercato italiano nella fascia alta, andando incontro alle esigenze più complesse degli utenti, i quali richiedono sempre di più smartphone funzionali dotati di caratteristiche innovative per un uso ricreativo ma anche business. Find X5 5G, Lite e Pro sono prodotti unici nel loro genere, fortemente improntati all’imaging: cameraphone perfetti per fotografare la realtà nella sua ricchezza e in ogni condizione di luce. Ciò è stato reso possibile dalla collaborazione sviluppata con il brand Hasselblad, da un lato, ma soprattutto grazie alla nuova NPU MariSilicon X che permette di elaborare le immagini in formato RAW in tempo reale e in maniera fluida, dando una marcia in più al progresso della fotografia per smartphone.”

Caratteristiche tecniche

OPPO Find X5 Pro è alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 1 di ultima generazione, che garantisce un’esperienza fluida anche per giochi e applicazioni che richiedono maggiore potenza di elaborazione. Gli sforzi del brand per quanto riguarda la durata della batteria e la gestione dell’alimentazione del Find X5 Pro hanno ottenuto buoni risultati: la batteria da 5000 mAh permette oltre l’11% di potenza in più rispetto al Find X3 Pro, rendendo lo smartphone sempre pronto all’uso.

Vi è la tecnologia di ricarica rapida SUPERVOOCTM da 80W, grazie alla quale si può raggiungere il 50% di ricrica in circa 12 minuti e il 100% in circa 50 minuti con la ricarica wireless AIRVOOCTM da 50W. L’interfaccia ColorOS 12.1 di OPPO è incentrata sull’utente, garantendo un’esperienza intuitiva e una grande opportunità di personalizzazione.

I video di notte sono una grande sfida per gli smartphone. OPPO ha deciso di superarla progettando la sua prima NPU dedicata all’imaging, la MariSilicon X, per far brillare le immagini di notte senza sacrificare l’autenticità e la qualità del colore. Basato su un processo di produzione a 6 nm, MariSilicon X è costruito per prestazioni di imaging di alto livello con una delle più alte potenze di calcolo AI oggi disponibili nel settore. Il risultato è un aumento di 4 volte della risoluzione video in notturna. MariSilicon X è solo uno degli elementi chiave che compongono il sistema di imaging avanzato di Find X5 Pro, con fotocamere sia grandangolari che ultra grandangolari dotate di sensori Sony IMX766 da 50 MP. Inoltre, la fotocamera grandangolare principale dispone anche di un sistema di stabilizzazione a cinque assi.

OPPO Find X5 Pro è dotato di una fotocamera frontale da 32 MP che cattura i dettagli con molta cura e nitidezza. Questo ti consente di aumentare la gamma dinamica e la fedeltà dei colori, assicurandoti che i selfie appaiano vivaci e pop. Infine, OPPO Find X5 Pro abilita la modalità AON – Always ON, che consente allo schermo di rimanere illuminato quando necessario, e la possibilità di navigare tra le app tramite Air Gesture senza toccare lo smartphone. Con l’obiettivo di garantire un’esperienza professionale a livello di fotocamera, OPPO Find X5 incorpora l’essenza delle fotocamere dei telefoni cellulari Hasselblad, migliorando e perfezionando la resa cromatica per renderla il più vicino possibile alla realtà.

OPPO Find X5 Pro presenta un corpo curvo ispirato alla forma di un’astronave e utilizza materiali di altissima qualità. Trova la custodia in vera ceramica robusta di X5 Pro, costruita per oltre 168 ore di lavoro, combina bellezza e durata con resistenza agli schizzi, all’acqua e alla polvere grazie alla protezione IP68. Lo schienale è disponibile in due colori: Ceramic White e Glaze Black, che ne rispecchiano al meglio le linee pulite e moderne. Innovativo anche il display dell’OPPO Find X5 Pro, dotato di uno schermo AMOLED curvo da 6,7 ​​pollici. Con la risoluzione WQHD+ e la copertura della gamma cromatica P3 al 100%, lo schermo a 10 bit ti consente di visualizzare oltre 1 miliardo di colori.

I fratelli minori

OPPO Find X5 e OPPO Find X5 Lite fanno parte, fanno parte della nuova serie Find X5, più accessibili a tutti. OPPO Find X5 presenta anche lo stesso sistema di doppia fotocamera IMX766, alimentato da MariSilicon X del fratello maggiore. Un display da 6,5″ a 120Hz con la visualizzazione di oltre 1 miliardo di colori, il supporto per la ricarica SUPERVOOCTM da 80W e la ricarica wireless AIRVOOCTM da 30W.

Con OPPO Find X5 Lite, invece, grazie alla configurazione della fotocamera e alle funzioni di imaging potenziate dall`AI, gli utenti possono esprimere al massimo la propria personalità attraverso ritratti professionali. Inoltre, grazie a funzionalità avanzate, tra cui la modalità Ritratto e il video ritratto Bokeh Flare, si attesta come un ottimo device per scattare ritratti simili a quelli delle fotocamere DSLR.

Dove acquistarli e prezzi

In occasione del lancio della nuova serie, OPPO offre alcune promozioni interessanti. Infatti, dal 2 marzo al 24 aprile 2022, è possibile ricevere inclusi nel prezzo diversi prodotti dell’ecosistema OPPO, previo acquisto di uno degli smartphone della nuova serie Find X5:

Acquistando OPPO Find X5 Pro è possibile ricevere OPPO Enco X, OPPO Watch Free, Wireless base 50W e una Cover, per un valore commerciale totale di 406,00€;

è possibile ricevere OPPO Enco X, OPPO Watch Free, Wireless base 50W e una Cover, per un valore commerciale totale di 406,00€; Acquistando OPPO Find X5 è possibile ricevere Enco X, OPPO Watch Free e una Cover, per un valore commerciale di 327,00€;

è possibile ricevere Enco X, OPPO Watch Free e una Cover, per un valore commerciale di 327,00€; Acquistando OPPO Find X5 Lite è possibile ricevere OPPO Enco Free 2, OPPO Band Sport e una Cover, per un valore commerciale di 207,00€.

La serie OPPO Find X5 è disponibile in Italia a un prezzo di circa 1.300€ per il modello Find X5 Pro, circa 1.000€ per il modello Find X5 e circa 500€ per il modello Find X5 Lite.