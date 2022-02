Netflix continua ad arricchire la propria offerta ampliando mese dopo mese la raccolta di contenuti presenti sulla piattaforma. Sarà un mese molto ricco, tantissimi film e documentari ufficialmente in arrivo per soddisfare i gusti di tutti i propri clienti.

Netflix: ecco le novità di marzo

Siete curiosi di sapere cosa vi aspetta per il prossimo mese? Ecco a voi la lista completa dei film e documentari in arrivo a marzo:

Film

Girl Power: la rivoluzione comincia a scuola – 3 marzo 2021

Sentinelle – 5 marzo 2021

Bombay Rose – 8 marzo 2021

Yes day – 12 marzo 2021

Struggle Alley – 15 marzo 2021

Sulla stessa onda – 25 marzo 2021

A Week Away – 26 marzo 2021

Documentari

Biggie: I got a Story to Tell – 1 marzo 2021

Connected – 1 marzo 2021

Omicio tra i Mormoni – 3 marzo 2021