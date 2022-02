IPTV: smantellata la piattaforma CyberGroup con 500 mila utenti, tutti multati

La pirateria potrebbe subire degli sbalzi improvvisamente visto che la Guardia di Finanza sta operando sul territorio con grande continuità. Tutte le piattaforme IPTV potrebbero infatti scomparire da un momento all’altro visto che ora c’è tolleranza zero. Proprio per questo infatti le fiamme gialle sono intervenute l’ultima volta in Campania, riportando grandi risultati.

IPTV: ancora problemi per molti utenti, ecco le multe elevate dalla Guardia di finanza

La notizia avrebbe dell’incredibile: proprio durante le scorse settimane la Guardia di Finanza avrebbe scoperto in Campania una piattaforma con 500.000 persone. CyberGroup, questo il nome, sarebbe stata subito chiusa con tutti gli utenti che sarebbero stati multati per un minimo di 1000 €. Inoltre ci sono 20 indagati che ora dovranno rispondere davanti ad un magistrato rischiando il carcere.

Sarà punito quel gruppo di persone che “abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento”.