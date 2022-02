Mentre attendiamo il nuovo iPhone 14 che sarà il più potente di sempre, arrivano nuovi rumors sul design e non solo.

Un nuovo telaio e una RAM più capiente

Apple probabilmente presenterà iPhone 14 a settembre del 2022. La data ancora rimane incerta, ma trapelano nuovi dettagli su estetica, fotocamere, e potenza.

In un precedente articolo che potete rileggere qui, vi avevamo anticipato di una possibile versione con E-Sim e touch ID rimosso.

Pare che gli ingegneri siano al lavoro sulla scocca principale di iPhone, per apportare alcune modifiche.

Sembrerebbe che il nuovo modello acquisirà qualche millimetro di spessore, per far spazio a un comparto fotocamere più imponente.

I pulsanti volume quindi potrebbero nuovamente tornare ad essere tondi, per ingannare l’occhio e notare meno lo spessore aumentato.

La nuova versione porta anche una RAM più capiente che dovrebbe arrivare a 8GB, utile in collaborazione col nuovo processore per avere uno smartphone sempre fluido, anche con i giochi più energivori e tante app aperte in background.

Come cambiano display e fotocamere

Le ultime indiscrezioni parlano di un comparto fotocamere totalmente rivisitato. Il sensore principale avrà ben 48 Mpx a discapito del 12 Mpx di iPhone 13 e 13 Pro.

A questo proposito, è doveroso precisare che se pur tanti smartphone offrono fotocamere con più megapixel, ciò che conta in questa situazione è la qualità e non la quantità.

Una fotocamera può avere meno Mpx ma di una dimensione maggiore, che catturando più luce sono in grado di scattare ottime foto in condizioni di buio o scarsa luminosità.

Sul fronte dello Smartphone dovrebbe scomparire il notch (Hallelujah, perché non ne potevamo più).

Al suo posto pare gli ingegneri abbiamo optato per un display forato, con un foro che conterrà la fotocamera Selfie punch-hole e il secondo la capsula auricolare per le chiamate.

Si lavora incessantemente anche sul comparto software, per la gestione dei processi in background e l’ottimizzazione generale al fine di prolungare la durata della batteria.

Si pensa inoltre che Apple per l’iPhone 14 possa lanciare un nuovo caricatore maggiorato, capace di accorciare i tempi di ricarica.