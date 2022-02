Iliad ha messo in campo finalmente la sua prima iniziativa per la telefonia fissa. Dopo i rumors e le indiscrezioni gli utenti possono ora beneficiare della promozione chiamata Iliad Box, la tariffa più vantaggiosa per la telefonia fissa con i costi da ribasso.

Nel campo della telefonia mobile, Iliad invece ha confermato la sua ricaricabile Giga 120. Gli utenti, in tal senso, potranno beneficiare di un pacchetto con un costo di 9,99 euro con la possibilità di ottenere chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a chiunque e 120 Giga per la navigazione internet.

Iliad, l’assenza dell’app ufficiale prosegue anche nel 2022

I clienti di Iliad che decidono di sottoscrivere una tariffa per la telefonia mobile avranno dalla loro parte i vantaggi dei consumi senza limiti e dei costi più bassi del mercato. Al netto di questi benefici però gli utenti devono anche considerare una serie di limiti. I clienti con smartphone Android, ad esempio, ancora non hanno a loro disposizione un’app ufficiale.

Nel corso di questi ultimi anni, la posizione di Iliad su questo fronte si è differenziata rispetto a quella di altri operatori. Gli abbonati del gestore francese su Google Play Store di Android e su App Store di Apple non possono scaricare un’app ufficiale per la gestione del loro profilo. La gestione del profili è infatti demandata al sito ufficiale dello stesso gestore.

L’assenza dell’app ufficiale per gli abbonati uno smartphone Android rappresenta un limite doppio, considerato che da qualche mese da Google Play Store sono state rimosse anche le app parallele per la gestione del profilo tariffario.