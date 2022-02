Gli smartphone sono fortemente scontati nelle ultime campagne promozionali, Esselunga non vuole essere assolutamente da meno, per questo motivo ha deciso di mettere a disposizione del pubblico italiano un volantino pieno zeppo di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

I migliori prezzi che andremo effettivamente ad elencare, lo ricordiamo, sono da considerarsi validi solo ed esclusivamente nei negozi fisici, poiché al momento gli acquisti non possono in nessun modo essere effettuati altrove sul territorio nazionale (nemmeno online). I prezzi comprendono poi la garanzia della durata di 24 mesi, la quale copre tutti i difetti di fabbrica, non i danni accidentali.

Esselunga: ecco quali sono i migliori prezzi

Esselunga accorcia le distanze nei confronti dei più importanti rivenditori di elettronica del nostro paese, con il lancio di una campagna promozionale veramente assurda; al suo interno, infatti, sarà possibile mettere le mani su un prodotto dalla qualità eccellente, stiamo parlando delle ultime Apple AirPods di terza generazione, ad un prezzo finale di soli 149 euro.

Il modello in questione è da poco stato lanciato sul mercato nazionale, e prevede comunque specifiche tecniche di altissimo livello. In primis una autonomia più che soddisfacente, in grado di coprire 6 ore con una sola ricarica, passando anche per la certificazione IPX4 contro gli schizzi d’acqua, l’equalizzazione adattativa, l’audio spaziale (che permette di rilevare la posizione della testa), nonché un rapidissimo accoppiamento con tutti i dispositivi dell’azienda di Cupertino. Le offerte del volantino Esselunga le potete sfogliare direttamente qui.